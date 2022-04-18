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Экономика

Глава АКРА Сухов назвал последствия отказа ЕС от нефти и газа из России

Глава АКРА Сухов предрёк ценовой шок в ЕС из-за отказа от российских нефти и газа
10:09, 19 апреля 2022
Глава АКРА Сухов назвал последствия отказа ЕС от нефти и газа из России Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/Global Look Press
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Резкий отказ Европы от российских нефти и газа повлечёт за собой ценовой шок в Европе, в результате чего регион может ускоренными темпами перейти на возобновляемую энергетику, заявил РИА Новости генеральный директор АКРА Михаил Сухов. По его словам, период высоких, но волатильных цен на нефть и газ будет наблюдаться ещё один или два года, что приведёт к быстрому росту возобновляемой энергетики.

Полный и резкий отказ от поставок российских углеводородов в ЕС вызовет ценовой шок на внутреннем рынке ЕС и в экстремальном сценарии дефицит топлива, но приведёт к переориентации на импорт нефти и газа из альтернативных стран, таких как США, Катар, Иран или Норвегия, — заявил Сухов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак предположил, что нефть и газ из России не удастся заменить на мировом рынке в ближайшие 5–10 лет, а заявления об отказе использовать российские энергоресурсы также приводят к повышению цен на рынке.
До этого глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. По его словам, введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение.

Глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер назвал призывы к бойкоту российских энергоресурсов безответственным экспериментом.

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