Глава «Аэрофлота» рассказал, что будет с ценами на билеты в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что стоимость авиабилетов в 2023 году вырастет, как минимум, на уровень инфляции в 2023 году из-за растущих расходов перевозчиков. Свои бюджетные прогнозы перевозчик строит на показателях инфляции от Минэкономразвития, текущий прогноз которого составляет 5,5%, пишет РБК.

Александровский отметил, что компания могла бы в следующем году переложить все дополнительно возникающие расходы на пассажиров, но не станет этого делать из-за ограниченной покупательной способности населения.

Так, по итогам III квартала 2022 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этих условиях мы не можем на 20-30% увеличить стоимость [билетов], тогда нам придется существенно сокращать свои объемы [перевозок], — сказал глава «Аэрофлота».

В 2022 году средний уровень тарифов на авиаперевозки остался на уровне двух последних лет даже сократился на 6,5% к уровню 2019 года. Повышения цен на билеты удалось избежать, благодаря поддержке авиации на общую сумму 172 млрд рублей. При этом операционные расходы компаний возросли. Так, стоимость авиационного керосина выросла более чем на 45% по сравнению с прошлым годом, причем в стоимости билетов его цена заложена на 30%.

По словам Александровского, средняя стоимость билетов на внутрироссийские рейсы действительно снизилась, но цена билетов на международные перевозки выросла.

Но это отдельная история, связанная больше с ограниченным предложением отдыха за рубежом. Наша задача — поддерживать доступность перелетов в первую очередь на внутреннем рынке, — заключил глава «Аэрофлота».

Ранее замглавы Минтранса Дмитрий Зверев заявил, что ведомство понизит ставки сборов для обслуживания самолетов и вертолетов в региональных аэропортах. По его словам, подобные меры позволят существенно снизить цену авиабилетов.