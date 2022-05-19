«Ъ»: ГИБДД ищет способ обновить парк патрульных автомобилей

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГИБДД ищет способ обновить парк патрульных автомобилей из-за проблем на рынке. МВД до ухода большинства автопроизводителей покупало для региональных подразделений Skoda Octavia, Hyundai Solaris, УАЗ «Патриот» и Lada Granta, сообщает «Коммерсант».

В этом году министерству нужно приобрести 2,8 тыс. машин. На данный момент проблему прорабатывает Минпромторг с учётом существующих санкционных рисков, дефицита полупроводников и ряда комплектующих, а также логистики. Среди возможных поставщиков называются китайский автопром и АвтоВАЗ, но последний находится в простое.

МВД закупает патрульные машины с 2019 года в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Согласно программе, к 2030 году автопарк ДПС должен пополниться до 25,3 тыс. авто, на это запланировано потратить 35,3 млрд рублей. В 2019-2020 годах региональные УГИБДД получили 8 тыс. Skoda Octavia и УАЗ «Патриот», в 2021 году были закуплены ещё 4 тыс. Hyundai Solaris и Lada Vesta.

В этом году тендер на закупку патрульных машин до сих пор не объявлен. Продажи новых автомобилей рухнули в России после начала спецоперации на Украине. В марте российский авторынок упал на 62,9%, в апреле — на 78,5%. Вслед за рядовыми потребителями проблемы возникли и у ряда ведомств.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы, Минпромторг и КамАЗ договариваются с автоконцернами из Китая о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault заводе. В частности, переговоры ведутся с JAC Motors, FAW и BYD.