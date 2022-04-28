Германский партнёр «Газпрома» заявил о конце сотрудничества ФРГ и России

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С началом действий на Украине Россия «пересекла красную черту» в партнёрских отношениях с европейскими компаниями и вести дела по-прежнему с ней уже невозможно, заявил глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен. По его словам, которые приводит РБК, действия России на Украине стали поворотным пунктом в мировой и европейской геополитике, а также политике Wintershall в отношении России.

Даже длительные партнёрские отношения имеют красную черту. Россия пересекла эту черту, — заявил Мерен.

По его словам, действия на Украине означают конец эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества Германии и России, однако компания не ожидает экспроприации активов в России и рассчитывает, что Москва продолжит придерживаться контрактных обязательств. Компания сосредоточит свою деятельность на усилении портфолио за пределами России и диверсифицирует источники энергоресурсов, однако намерена продолжить участие и в уже существующих проектах в России, так как несёт ответственность за энергетику в Европе и за своих сотрудников.

Ранее сообщалось, что немедленный отказ Германии от импорта российского газа может привести к потере €180 млрд в ВВП в текущем году. Согласно данным Центробанка ФРГ, продолжение конфликта на Украине и введение эмбарго на поставки российских энергоносителей сократит на 5% темп роста экономики от прогнозируемого в 2022 году.

До этого кандидат политических наук Анатолий Иванов заявил, что Германии придётся согласиться с условиями России об оплате газа в рублях и открыть счёт в российской валюте, чтобы избежать нехватки энергоресурсов в стране. Он подчеркнул, что требования РФ об оплате газа не противоречат условиям заключённых со странами Евросоюза контрактов.