Германский парламентарий призвал выставить США счёт за задержку СП-2

https://static.news.ru/photo/854eb8a8-7112-11eb-b9a0-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Парламентарий германского бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что Берлин вправе предъявить США счёт за финансовые потери из-за просрочек по реализации проекта «Северный поток — 2», которые возникли из-за попыток Вашингтона помешать строительству газопровода.

Германия должна ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными санкциями и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление. «Красная линия» будет пересечена, если в ходе переговоров будут сделаны уступки, в результате которых потребители газа заплатят ещё больше, — цитирует Котре РИА Новости.

Он отметил, что граждане ФРГ уже несколько лет вынуждены переплачивать за газ из-за того, что Германия не может получить более дешёвые поставки из России по незавершённому газопроводу. Парламентарий подчеркнул, что именно жёсткие ответные шаги Германии позволят заставить партнёров воспринимать политику Берлина всерьёз.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, завершение строительства «Северного потока — 2» неизбежно и на этот процесс никак не могут повлиять никакие американские санкции. С подобным комментарием он выступил после того, как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки днём ранее заявила о том, что позиция Вашингтона по «Северному потоку — 2» остаётся неизменной и власти США продолжат искать способы давления для остановки проекта.