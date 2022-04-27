Германский концерн BASF прекратит работу в России Концерн BASF намерен закрыть почти весь бизнес в России и Белоруссии к июлю

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Германский химический концерн BASF заявил о закрытии оставшегося бизнеса в России и Белоруссии к началу июля, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Исключение лишь составит деятельность, связанная с производством продуктов питания. Сообщается, что такое решение принято на фоне событий на Украине. В концерне напомнили, что ещё с 3 марта прекратили осуществлять новые операции на территории РФ и Белоруссии.

Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение также свернуть оставшуюся деятельность компании в России и Белоруссии к началу июля 2022 года, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в России и Белоруссии работают 684 сотрудника BASF. В концерне решили продолжить оказывать поддержку своему персоналу в обеих странах до конца 2022 года.

Ранее глава BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германии грозит беспрецедентный экономический ущерб в случае полного прекращения импорта российских газа и нефти. По его словам, призывы к бойкоту энергоресурсов из России можно расценить не иначе как безответственный эксперимент.