Германию посчитали неготовой отказаться от сотрудничества с «Газпромом»

Германия не откажется от сотрудничества с «Газпромом», заявил кандидат технических наук Александр Власов ФБА «Экономика сегодня». Для этого у неё нет альтернативных поставщиков газа. А власти стран Евросоюза, нагнетая «антироссийскую истерию», загоняют себя в угол, считает эксперт.

Я думаю, что Германия так и не придёт к тому, чтобы полностью отказаться от сотрудничества с «Газпромом» и топлива из РФ. На это есть ряд причин, главная из которых — экономическая. К тому же, у них по-прежнему нет альтернативных поставщиков, которые могли бы восполнить все недостающие объёмы, да и вряд ли они появятся, — сказал Власов.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не намерена добывать сланцевый газ и быстро отказываться от поставок российского газа, иначе это повлечёт ущерб для экологической обстановки в стране. По его словам, на разработку месторождений сланцевого газа и получение соответствующих разрешений потребуются годы.

А представители крупнейшего химического концерна Европы BASF рассказали, что в Германии готовятся к возможным последствиям введения санкций ЕС против поставок российского газа. В концерне российское топливо назвали «незаменимым».