Германия заявила о смягчении Россией требований по покупке газа за рубли

Президент России Владимир Путин спустя неделю после объявления о скорейшем пересмотре практики продажи газа «недружественным странам» в вопросе валюты оплаты смягчил свои требования для Германии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Путин заявил о сохраняющейся для Берлина возможности продолжать покупать газ за евро, а не за российские рубли, однако в другом формате, — отметил Хебештрайт.

По его словам, пересмотр коснётся только посредника. То есть еcли раньше компании рассчитывались с поставщиком газа, переводя оплату в западные банки, то теперь же они должны начать сотрудничество с Газпромбaнком.

В свою очередь ранее в Кремле сообщили, что Путин объяснил немецкому коллеге о причинах решения о переводе оплаты в российскую валюту. Это было вызвано тем, что российские валютные резервы оказались заморожены странами Евросоюза. В результате стороны условились, что данный вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран. Аналогичные пояснения Путин дал и премьер-министру Италии.