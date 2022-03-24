Германия заявила о неготовности ввести эмбарго на углеводороды из России

Берлин в данный момент не может ввести эмбарго на поставку угля, нефти и газа из России, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в ходе заседания бундестага, сообщили РИА Ровости. Он отметил, что невозможность отказа на данном этапе от сотрудничества с Россией по вопросам поставки энергоресурсов — это «достаточно горько», но это «нужно признать».

Это нужно признать, и это достаточно горько, признавать это, — сказал он.

По его словам, Берлин всё же стремится к реализации идеи сокращения покупок российских углеводородв и, ФРГ уже сделала первый шаг в этом направлении.

Шаг за шагом мы сейчас занимаемся сокращением угля, нефти и газа стратегически, — заявил Хабек.

Хабек ранее ни раз поднимал тему прекращения поставок энергоресурсов из России. Он считает, что введение эмбарго на закупки у РФ энергоресурсов грозит не мелкими индивидуальными ограничениями в комфорте, а большим ущербом в экономике и социальной сфере.

Ранее немецкая газета Die Welt написала, что перебои с поставками газа в ФРГ способны привести к мрачным последствиям. Они проявятся в виде дефицита продуктов питания и волне простудных заболеваний среди населения.