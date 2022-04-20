Германия решила полностью отказаться от российских энергоносителей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии заявила, что ФРГ планирует постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей, сообщает Spiegel. В частности, по её словам, Германия до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

Мы совершили ошибки в этой области, но мы не можем повернуть время вспять, мы не можем отменить это, — сказала министр иностранных дел, добавив, что безопасность в Европе означает снижение зависимости от России, особенно в области энергетики.

Бербок пояснила, что до конца лета ФРГ полностью откажется от российского угля и от половины поставок нефти, к концу года импорт нефти из России власти Германии сведут к нулю. Также стана намерен отказаться от газового импорта. Глава МИД ФРГ отметила, что отказ от российского газа пройдет в рамках «общей европейской дорожной карты», это будет совместное решение в рамках ЕС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин может стать независимым от импорта угля и нефти из России уже в 2022 году. Он назвал правильным путём отказ от зависимости от российских поставок энергоресурсов, хотя признал, что такой шаг породит значительный экономический кризис в Европе.

Между тем генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум предположил, что ФРГ потребуется три года для снижения энергозависимости от России. При этом, по его мнению, замена поставок нефти может произойти уже через год, а в случае с углём сроки замены будут ещё меньше.