Германия ведёт с США переговоры по санкциям против «Северного потока — 2»

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Власти Германии ведут с Соединёнными Штатами закрытые переговоры по возможным санкциям в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что министр финансов Германии Олаф Шольц предложил администрации бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против газопровода «Северный поток — 2». Издание Deutsche Welle пишет со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию, что власти ФРГ готовы были оказать США финансовую поддержку в размере до миллиарда евро. Взамен Берлин ожидал, что будущее американское законодательство, которое могло бы стать основанием для санкций в отношении трубопровода, или не будет использоваться, или будет заблокировано. Блокировать данные законотворческие инициативы предлагалось «отказами или другими адекватными и эффективными инструментами».

Исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер назвал такое предложение «грязной сделкой за счёт третьих лиц». При этом другие оппозиционные политики в ФРГ также остались недовольны предложенным «выкупом» Шольца. По их мнению, на реализацию подобного соглашения с Соединёнными Штатами пойдут деньги налогоплательщиков.

Между тем доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил, что отказ от проекта «Северный поток — 2» приведёт к коллапсу экономики Евросоюза. По его словам, в Берлине это понимают, поскольку для немцев это вопрос выживания. Но это актуально не только для Германии, но и для других европейских стран. Газопровод «Северный поток — 2» может обеспечить европейским странам стабильные поставки дешёвого газа. Но остаются трансатлантические проблемы. Пока ещё не ясно, как относится к «Северному потоку — 2» новый президент США Джо Байден. По мнению Рогулева, Байден не так заинтересован в продаже американского СПГ, как бывший президент США Дональд Трамп. Но, с другой стороны, Вашингтон был против газопровода из России в Германию ещё со времён 70-х годов, как такие проекты появились.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США и ряд европейских стран, писал NEWS.ru.