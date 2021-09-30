Германия сообщила о резком падении прокачки по газопроводу Ямал — Европа

Прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня. С 07:00 до 08:00 мск она составила около 0,8 млн кубометров в час, тогда как в четверг в среднем она составляла 2,2 млн кубометров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

«Газпром» объяснял , что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу Ямал — Европа является временным и связано с заявками одного из клиентов.

Утром 28 сентября прокачка газа снизилась почти на 60% — до 1,45 млн кубометров в час с чуть более 3,4 млн кубометров в час. 29 сентября прокачка газа по газопроводу выросла до 2,33 млн кубометров в час с 1,45 млн кубометров в час.