Германия пообещала не менять позиции по «Северному потоку – 2» при Байдене

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Власти Германии не намерены менять позицию по вопросу достройки газопровода «Северный поток — 2» с приходом к власти в США администрации Джо Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Он отметил, что по «центральным стратегическим и геополитическим вопросам» европейская страна едина с Соединёнными Штатами. Однако по ряду ключевых тем позиции всё-таки разные.

О европейском суверенитете не придётся говорить, если под этим будет пониматься, что мы в дальнейшем будем делать все только так, как этого хочет Вашингтон, — цитирует Мааса «Взгляд»

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 км — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. Россия решила завершить реализацию проекта собственными силами. Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока — 2» было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» уже приступила к работе на недостроенном участке газопровода в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.

В 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что отношение властей Германии к российскому газовому проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним на протяжении последних лет независимо от внешнеполитических обстоятельств.

В МИД РФ в свою очередь уверены, что «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. По словам первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Владимира Титова, в газопроводе заинтересована не только Россия, которая экспортирует газ, но и многие европейские государства, которые это топливо закупают, в том числе Германия.

Между тем 22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2», она готова к вводу. С 15 января 2021 года «Фортуна» начнёт работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании, писал NEWS.ru.