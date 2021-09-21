Германия поможет развитию туризма в России

В Москве состоялась конференция «Устойчивое развитие туризма: сегодня и завтра» в рамках российско-германского перекрёстного года «Экономика и устойчивое развитие 2020–2022». В ходе неё обсуждались вопросы и проблемы российского туристического сектора, в развитии которого может пригодиться опыт Германии, пишет Lenta.ru.

Как отметили на конференции, пандемия коронавируса заставила глобально пересмотреть подход к туризму во всём мире. Так, для России внутренний туризм может стать важным элементом развития, в чём ей может помочь Германия, являющаяся одним из признанных лидеров глобального рынка устойчивого туризма. Особое внимание в этом смысле следует уделить экологической повестке, а также понятности и открытости туристической отрасли для представителей бизнеса. Отмечается, что развитие эко- и биотуризма позволит не только восстановить туристический бизнес, но и вывести его на более качественный уровень.

Заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова объявила о создании межведомственной комиссии по работе с материалами из Германии для адаптации их к российским особенностям и практического внедрения в сферу российского туризма. Как отметила глава национального туристического офиса Германии в России Алла Беликова, наибольший интерес у немцев вызывают такие регионы, как Байкал, Карелия, Алтай и Камчатка, поскольку немецкий путешественник заинтересован в первую очередь в экологическом и ответственном туризме.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что в стране всё ещё не хватает гостиниц, но в целом тенденция в туристическом сервисе положительная. Федеральные операторы, которые раньше занимались в основном выездным туризмом, теперь активно разрабатывают национальные брендовые маршруты, а в рамках программы получения кешбэка активно развиваются культурно-познавательный, исторический, оздоровительный туризм.