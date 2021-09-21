Германия поможет развитию туризма в России

В Москве состоялась конференция «Устойчивое развитие туризма: сегодня и завтра» в рамках российско-германского перекрёстного года «Экономика и устойчивое развитие 2020–2022». В ходе неё обсуждались вопросы и проблемы российского туристического сектора, в развитии которого может пригодиться опыт Германии, пишет Lenta.ru.
Как отметили на конференции, пандемия коронавируса
Заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова объявила о создании межведомственной комиссии по работе с материалами из Германии для адаптации их к российским особенностям и практического внедрения в сферу российского туризма. Как отметила глава национального туристического офиса Германии в России Алла Беликова, наибольший интерес у немцев вызывают такие регионы, как Байкал, Карелия, Алтай и Камчатка, поскольку немецкий путешественник заинтересован в первую очередь в экологическом и ответственном туризме.
Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что в стране всё ещё не хватает гостиниц, но в целом тенденция в туристическом сервисе положительная. Федеральные операторы, которые раньше занимались в основном выездным туризмом, теперь активно разрабатывают национальные брендовые маршруты, а в рамках программы получения кешбэка активно развиваются культурно-познавательный, исторический, оздоровительный туризм.