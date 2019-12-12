https://static.news.ru/photo/10546b0a-1cbe-11ea-a7be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступила против санкций Соединённых Штатов в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые были приняты 11 декабря.

Санкции против «Северного потока — 2» являются ударом по Европе и по Германии — близкому союзнику. Берлину и Брюсселю пора занять чёткую политическую позицию и ответить прицельными контрмерами. На кону стоит энергетическая независимость Европы, — цитирует президента ВТП Райнера Зеле «Интерфакс».

Председатель правления ВТП Маттиас Шепп также отметил важность газопровода в контексте энергетической безопасности Евросоюза.

Санкции Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2», вероятнее всего, затронут компании, занимающиеся укладкой труб по дну Балтийского моря. Не пустят на американский рынок швейцарскую Allseas, которая специализируется на укладке кабелей и труб под водой, а также ряд немецких компаний, сотрудничающих с «Газпромом».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится до конца 2019 года. Об этом сообщил глава участвующей в проекте немецкой компании по добыче газа и нефти Wintershall Dea Марио Мерен. Он подчеркнул, что после того, как Дания выдала разрешение на прокладку труб на континентальном шельфе, никаких препятствий для реализации проекта нет.

«Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он тянется через Балтийское море до Германии, проходит по территории пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Украины Алексей Гончарук порадовался за одобрение Соединёнными Штатами введения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». По его словам, это осложнит реализацию проекта.