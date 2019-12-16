https://static.news.ru/photo/00aab510-2033-11ea-806c-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Федеральное ведомство мореплавания и гидрографии Германии до конца 2019 года примет решение по заявке на строительство газопровода «Северный поток — 2» в зимний период.

В случае положительного решения оператор строительства Nord Stream 2 AG получит шанс прокладывать трубы в январе, передаёт РИА Новости. Издание уточняет, что отдельное разрешение потребовалось из-за условий, которые предполагают, что работы не должны негативным образом сказаться на популяции птиц, зимующих в районе укладки.

Nord Stream 2 AG обратилось в немецкое ведомство с просьбой из-за того, что власти Дании слишком поздно выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах. Также оператор указывает на возможность вступления в силу американских санкций.

Ранее NEWS.ru писал, что санкции Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2», вероятнее всего, затронут компании, занимающиеся укладкой труб по дну Балтийского моря. Не пустят на американский рынок швейцарскую Allseas, которая специализируется на укладке кабелей и труб под водой, а также ряд немецких компаний, сотрудничающих с «Газпромом».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится до конца 2019 года. Об этом сообщил глава участвующей в проекте немецкой компании по добыче газа и нефти Wintershall Dea Марио Мерен. Он подчеркнул, что после того, как Дания выдала разрешение на прокладку труб на континентальном шельфе, никаких препятствий для реализации проекта нет.

«Северный поток — 2» — это две нити газопровода с общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он тянется через Балтийское море до Германии, проходит по территории пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.