Германия хочет влезть в миллиардные долги

Германия собирается влезть в многомиллиардные долги, чтобы справиться с последствиями эпидемии COVID-19. Страна возьмёт в долг более €119 млрд. Об этом пишет Lenta.ru.

Отмечается, что чистый долг Германии в 2022 году увеличится и достигнет отметки в €340 млрд. При этом стране необходимы большие инвестиции в обновление технологий, чтобы не терять место в конкурентной борьбе.

Кроме того, в ближайшие 15 лет Германия собирается значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, став климатически нейтральной страной. На эти цели будет выделено порядка €8 млрд, отмечается в сообщении. Новая политика Германии свидетельствует о том, что действовавший предыдущие 10 лет ориентир на уравновешивание доходов и расходов страны отменяется.

Ранее большинство немецких компаний, работающих в России, заявили о поддержке строительства «Северного потока — 2». Они считают, что этот проект незаменим для экономики страны.