Германия захотела больше российского газа

Потребности Германии в поставках природного газа из России в ближайшие годы вырастут. Такое мнение высказал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, передаёт ПРАЙМ.
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Потребности в следующие годы, скорее, вырастут, потому что мы в Германии выходим из атомной энергетики, из угольной энергетики, нам нужно больше газа, — заявил Альтмайер.
Он также добавил, что ряд европейских стран вскоре начнут сокращать производство голубого топлива.
Ранее из квартального отчёта Еврокомиссии (ЕК) по рынкам углеводорода стало известно, что добыча природного газа в государствах ЕС в 2020 году резко снизилась на 22,8%. Показатель обрушился с 70 млрд кубометров в 2019-м до 54 млрд.