Германия захотела больше российского газа

https://static.news.ru/photo/ce2c7ed2-a8dc-11eb-8630-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потребности Германии в поставках природного газа из России в ближайшие годы вырастут. Такое мнение высказал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, передаёт ПРАЙМ.

Он отметил , что его поставки из СССР и РФ в Германию являются надёжными и регулярными на протяжении 40 лет. По его словам, российский газ потребуется ФРГ и в дальнейшем «как переходная технология» к новой возобновляемой энергетике.

Потребности в следующие годы, скорее, вырастут, потому что мы в Германии выходим из атомной энергетики, из угольной энергетики, нам нужно больше газа, — заявил Альтмайер.

Он также добавил, что ряд европейских стран вскоре начнут сокращать производство голубого топлива.

Ранее из квартального отчёта Еврокомиссии (ЕК) по рынкам углеводорода стало известно, что добыча природного газа в государствах ЕС в 2020 году резко снизилась на 22,8%. Показатель обрушился с 70 млрд кубометров в 2019-м до 54 млрд.