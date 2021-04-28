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Экономика

Германия захотела больше российского газа

14:04, 29 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потребности Германии в поставках природного газа из России в ближайшие годы вырастут. Такое мнение высказал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, передаёт ПРАЙМ.

Он отметил, что его поставки из СССР и РФ в Германию являются надёжными и регулярными на протяжении 40 лет. По его словам, российский газ потребуется ФРГ и в дальнейшем «как переходная технология» к новой возобновляемой энергетике.

Потребности в следующие годы, скорее, вырастут, потому что мы в Германии выходим из атомной энергетики, из угольной энергетики, нам нужно больше газа, — заявил Альтмайер.

Он также добавил, что ряд европейских стран вскоре начнут сокращать производство голубого топлива.

Ранее из квартального отчёта Еврокомиссии (ЕК) по рынкам углеводорода стало известно, что добыча природного газа в государствах ЕС в 2020 году резко снизилась на 22,8%. Показатель обрушился с 70 млрд кубометров в 2019-м до 54 млрд.

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