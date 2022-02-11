«Геополитическая ситуация будет влиять»: вице-канцлер ФРГ о пуске СП-2
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что на сертификацию «Северного потока — 2» может повлиять геополитика
Александр Чеков
Александр Чеков
15:05, 11 февраля 2022
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Сертификация газопровода «Северный поток — 2» будет проводиться исключительно согласно нормам ЕС, но на запуск проекта может влиять геополитическая ситуация. Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики и климата Германии Роберт Хабек. Его слова передаёт РИА Новости.
Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2». В текущей ситуации геополитика не может не приниматься во внимание, если говорить об эксплуатации этой нитки газопровода, — заявил Хабек.
По его словам, cертификация газопровода будет проходить исключительно в соответствии с законодательством Евроcоюза. В частности, технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕC.
Мы всегда будем придерживаться этих норм, иначе нам было бы сложно договориться, — резюмировал Хабек.
Ранее президент США Джо Байден пообещал канцлеру Германии Олафу Шольцу положить конец «Северному потоку — 2» в случае «вторжения» России на Украину. В свою очередь Шольц отметил, что Германия и США «действуют абсолютно едино», говоря о судьбе газопровода. Канцлер добавил, что против России могут быть введены жёсткие санкции, это будут единые и согласованные меры со стороны Запада.