Генсек ОПЕК заявил об «ужасающем» переизбытке нефти в мире

https://static.news.ru/photo/ed97aa34-7a80-11ea-a682-fa163e074e61_660.jpg Мохаммед Баркиндо Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрыв спроса и предложения на рынке нефти «ужасает». Переизбыток во втором квартале 2020 года будет беспрецедентным, заявил генеральный секретарь сообщества ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

В ходе заседания министров формата ОПЕК+ он уточнил, что превышение предложения над спросом может составить 14,7 млн баррелей в сутки. По словам генсека международного блока, избыточное предложение добавит еще 1,3 млрд баррелей коммерческих запасов.

По словам Баркиндо, свободные ёмкости для хранения добываемого сырья в мире закончатся уже к маю, сообщает пресс-служба ОПЕК.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи. Это привело к обвалу котировок и кризису на рынке углеводородов.

Как проинформировал министр энергетики РФ Александр Новак, мировой спрос на нефть снизился на 10-15 млн баррелей в сутки, и эта тенденция пока сохраняется. Страны должны принять меры, чтобы избежать переполнения хранилищ углеводородов, иначе экономика столкнётся с серьёзными последствиями, писал NEWS.ru.