В Генпрокуратуре рассказали о роли цифрового рубля в борьбе с коррупцией

Генеральная прокуратура России выступает за введение цифрового рубля, которое позволит в том числе бороться с имеющимися криминальными угрозами. Как заявил РИА Новости глава ведомства Игорь Краснов, это решение, по пути которого идут многие страны, повысит прозрачность расчётов, снизит риск коррупции и отмывания денег.

Одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства в целом могло бы стать введение Банком России цифрового рубля в качестве новой дополнительной формы денег. Эту идею мы полностью поддерживаем, — сказал генеральный прокурор.

Он также сообщил, что за девять месяцев 2021 года были вынесены обвинительные приговоры по делам 8088 коррупционеров, в том числе 467 чиновников. Больше всего приговоров за коррупцию в российских правоохранительных органах (672 из 898) было вынесено в отношении полицейских.

Ранее сообщалось, что в России планируются перемены законодательства в области использования криптовалюты. О том, какие моменты в правовом регулировании цифрового рубля необходимо будет изменить, станет известно после эксперимента, который проведёт Центробанк и в котором уже принимают участие 12 банков. Предполагается, что цифровой рубль станет денежной единицей, которой возможно будет проводить оплату, а также обменивать его на обычные денежные средства. Тестирование платформы цифрового рубля запланировано на январь 2022 года.