Генпрокуратура проследит за тратой средств на борьбу с коронавирусом

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила об организации надзора за расходованием денежных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Генеральной прокуратурой поручено прокурорам регионов организовать системное надзорное сопровождение использования таких бюджетных средств, — заявили представители ведомства.
Особое внимание будет уделяться ситуациям, когда кто-то будет чинить препятствия мероприятиям по борьбе с COVID-19. В случае выявления нарушений закона сотрудники ведомства намерены принимать меры для обеспечения дисциплины и безусловной защиты прав граждан.
Как ранее писал NEWS.ru, Генпрокуратура занялась проверкой массового заражения коронавирусной инфекцией в республиканской больнице Уфы.
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