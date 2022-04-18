General Motors окончательно покинет Россию из-за событий на Украине

Американский автоконцерн General Motors окончательно уходит из России на фоне событий на Украине. Он станет первым автоконцерном, который полностью свернёт деятельность в РФ, пишет «Коммерсант».

По информации издания, дилеры получили уведомления о прекращении поставок автомобилей, которые запрещены санкциями США как «предметы роскоши». Прекращаются поставки запчастей. CM уже свернул деятельность в России в 2015 году после присоединения Крыма. Концерн поставлял только дорогие марки автомобилей — Chevrolet и Cadillac.

За первые три месяца текущего года в России были проданы 266 Chevrolet и 162 Cadillac. При этом указанные марки проигрывали конкуренцию европейским лидерам премиальных автомобилей. Последние недели автоконцерн ждал разъяснений от регулятора, а после их получения объявил об окончательном уходе из России.

Решение приостановить коммерческую деятельность и импорт автомобилей в РФ концерн принял ещё 28 февраля, а с учётом ухудшения ситуации компания приняла решение продлить приостановку деятельности в стране. Как рассказали изданию собеседники, получившим уведомления дилерам не будут компенсированы вложения в дилерские центры, хотя только недавно салоны продаж переделывались «под новые требования импортёра».

По словам экспертов, Россия стала совсем небольшим рынком для бренда после сворачивания деятельности в 2015 году. Но массовые модели Chevrolet производились по лицензии General Motors Узбекистаном. UzAuto, в свою очередь, приостановила экспорт Chevrolet в Россию с 9 марта.

Ранее сообщалось, что автомобильный концерн Stellantis, владелец Opel, Peugeot, Citroën и ещё 14 брендов, приостановит работу завода в Калуге. Причинами названы «растущее число перекрёстных санкций и трудности с логистикой».