Гендиректора «Сухого» освободили от должности

https://static.news.ru/photo/22f61aee-5492-11eb-b748-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Производитель российских истребителей Су-57, Су-35 и Су-34 — ПАО «Компания «Сухой» — остался без генерального директора. Свой пост покинул назначенный в ноябре прошлого года Юрий Слюсарь.

В то же время Слюсарь остаётся главой Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Руководство двумя компаниями сразу Слюсарь совмещал с 10 ноября 2020 года. Но 21 декабря на общем собрании акционеров «Сухого» в порядке внутренней интеграции военного дивизиона ОАК полномочия единоличного исполнительного органа были переданы ОАК, приводит слова представителя корпорации газета «Известия».

Это означает централизацию управления, исключение дублирующих административных функций и создание «общекорпоративных центров» компетенций и обслуживания.

Юрий Слюсарь заменил на посту гендиректора «Сухого» Илью Тарасенко, который продержался на этой должности девять месяцев. В ОАК кадровую замену объяснили необходимостью ускорения корпоративной трансформации .

В рамках этого направления компании «Сухой» были переданы полномочия единоличного исполнительного органа РСК «МиГ». ОАК в результате трансформации получила полномочия над «Ильюшиным».

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководителя Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря назначили генеральным директором холдинга «Сухой». Он совмещал две должности.