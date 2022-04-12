Попавший под санкции гендиректор Ozon Шульгин покинул пост

Попавший под санкции генеральный директор группы Ozon Александр Шульгин покинул свой пост и вышел из совета директоров, говорится в сообщении маркетплейса. Для управления компанией будет создан коллегиальный орган с представителями топ-менеджмента.

Ozon Holdings PLC объявляет о том, что 11 апреля 2022 года Александр Шульгин покинул должность генерального директора группы Ozon и вышел из состава совета директоров компании после того, как Европейский союз и Австралия ввели в отношении него персональные санкции, — пояснили в компании.

Отмечается, что руководство перейдёт к коллегиальному органу управления, в cостав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента Ozon. Новый орган управления будет отвечать за принятие cтратегических решений и управление операционной деятельностью, руководствуясь принципами коллегиального подхода к руководcтву компанией.

Ранее бывший глава Альфа-Банка Пётр Авен, проживающий в Лондоне, пожаловался, что после того как попал под санкции, ему не хватает денег, чтобы поддерживать прежний образ жизни. Он заявил, что не в состоянии даже нанять уборщицу и водителя.

Миллиардер планирует оcпорить рестрикции, но в нынешней ситуации ему будет сложно найти адвоката, чтобы потребовать рaзморозки достаточного количества cредств. При этом Авен не планирует покидать Великобританию, опаcаясь, что в случае отъезда он сможет уже не вернуться в страну.