Гегемонии доллара предрекли закат из-за роста госдолга США

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Увеличение госдолга Соединённых Штатов Америки в итоге приведёт к глобальным перестановкам в мировой экономике и лишит Белый дом финансового господства, считает глава начальник сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков.

Бюджетное управление Конгресса США обнародовало отчёт о состоянии финансового сектора страны. Эксперты пришли к мнению: к концу 2020 года госдолг США почти сравняется с их доходами — составит 98% ВВП. Учитывая нынешние тенденции суверенная задолженность Вашингтона продолжит быстро расти. К 2050 году она может достигнуть 195% ВВП. В начале 2020-го, до пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), этот прогноз показывал 180%, пишет «Экономика сегодня».

Смысл происходящего сейчас в том, что заканчивается эпоха безраздельного господства Соединённых Штатов. В том числе — в мировой экономике. Это проявляется сразу по ряду направлений, в том числе на госдолге, — считает Холодков.

Он подчеркнул, что если за последние 50 лет дефицит американского бюджета составлял в среднем 3%, то уже в 2021-м показатель достигнет 4%, а к 2023-му — 7%, что станет рекордом для экономики США. Подобной ситуации не было даже в эпоху Великой депрессии. Шансов избежать настолько негативного сценария в Конгрессе пока не видят.

Государственный долг России в 2021 году пересечёт отметку в 20% ВВП, а в 2023 году вырастет до 21,3% ВВП. Такие данные указаны в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно документу, в 2021 году объём госдолга увеличится до 20,3% ВВП, в 2022 году составит 20,8% ВВП, а в 2023 году вырастет до 21,3% ВВП.

Ранее NEWS.ru сообщал, что финансовая разведка США (FinCen) через ряд «посредников» передала международному консорциуму журналистов-расследователей «Кентавр» ряд своих досье о сомнительных финансовых операциях. Контора эта играет роль не только регулятора и надсмотрщика, но и влиятельной геополитической силы, активно действующей в глобальном мире.