https://static.news.ru/photo/45c0dc9e-3e95-11ea-8b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума может принять в весеннюю сессию законопроект, обязывающий торговые точки принимать банковские карты при достижении сниженного годового оборота.

В ближайшее время мы реанимируем тему о снижении порога для приёма карт для торговых предприятий. Для всех карт, не только «Мир», — передаёт РИА Новости слова главы комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

Он отметил, что снижение оборота для торговых точек будет поэтапным: сначала до 20, затем до 10 и пяти миллионов рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, разработанный в России аналог Google Pay и Apple Pay могут сделать обязательным к предпродажной установке на реализуемых на территории России гаджетах.