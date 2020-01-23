Госдума может принять в весеннюю сессию законопроект, обязывающий торговые точки принимать банковские карты при достижении сниженного годового оборота.
В ближайшее время мы реанимируем тему о снижении порога для приёма карт для торговых предприятий. Для всех карт, не только «Мир», — передаёт РИА Новости слова главы комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.
Он отметил, что снижение оборота для торговых точек будет поэтапным: сначала до 20, затем до 10 и пяти миллионов рублей.
Как ранее писал NEWS.ru, разработанный в России аналог Google Pay и Apple Pay могут сделать обязательным к предпродажной установке на реализуемых на территории России гаджетах.
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