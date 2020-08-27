ГД РФ прокомментировала отказ операторов связи от безлимитного Интернета

https://static.news.ru/photo/dbad92e6-e850-11ea-8bcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильные операторы, отказываясь от тарифов с безлимитным Интернетом, перекладывают свои расходы на клиентов, заявил заместитель руководителя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Сейчас общая кризисная ситуация, я понимаю, что крупные компании пытаются каким-то образом оптимизировать свои расходы, переложив это всё на потребителей. Это, естественно, государство обязано регулировать и не допускать таких вещей, — передаёт портал «ДумаТВ».

Парламентарий призвал обратить внимание на «любые действия крупных компаний», пытающихся за счёт клиентов снизить свои расходы или увеличить прибыль. Он добавил, что власти РФ должны пристально следить за ведущими поставщиками услуг связи, так как безлимитные тарифы — «достаточно привлекательный пакет, которым многие люди пользуются».

Сотовые операторы лишат россиян возможности пользоваться безлимитными тарифами. Такое решение уже приняли Tele2 и МТС. МТС изменил условие архивного плана «Тарифище» с 27 августа. Теперь у клиентов есть выбор: доплачивать за безлимит по 50–75 рублей либо перейти на новую версию трафика с сохранением той же цены.

Но при втором варианте пользователям будет предоставляться только 30 Гб интернет-трафика. Компания объяснила своё решение анализом базы, который дал понять, что 75% абонентов безлимитных тарифов используют в месяц только 12–15 Гб трафика. То есть люди платят за то, чем, по сути, не пользуются.

Tele2 с 26 августа закрыл для подключения услугу «Очень много Интернета». Услуга действовала для ряда тарифов и позволяла использовать безлимитный Интернет за 200 рублей в месяц. Эксперты считают, что операторам вообще не стоило возвращать безлимитные тарифы. Они уже отказывались полтора года назад от такого трафика, но потом вернули из-за конкуренции. Дело в том, что операторы теряют на безлимитах не только в деньгах, но и качестве для большей части абонентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туристы, прибывшие в Крым из других регионов, рассказали, что не пользуются мобильной связью на полуострове из-за дороговизны и плохого качества. Отказались от пользования сотовой связью в Крыму 15% туристов, ещё 78% покупали местные сим-карты.