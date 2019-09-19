https://static.news.ru/photo/fe1a057c-dadb-11e9-aec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госдума в третьем чтении приняла закон об установлении акциза на виноград для производства вина, виноматериалов и о росте ставок акцизов на отдельные виды вин.

Ставка акциза на газированные винные напитки, которые изготавливаются без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на том же уровне, что и акциз на игристые вина: 40 рублей за 1 литр — на 2020 год, 41 рубль — на 2021 год, 43 рубля — на 2022 год.

Для негазированных винных напитков ставка 31 рубль — на 2020 год, 32 рубля — на 2021 год, 33 рубля — на 2022 год; ставка для винограда: 30 рублей, 31 рубль и 32 рубля за 1 тонну соответственно.

Как ранее писал News.ru, Союз производителей алкоголя выступил с предложением об увеличении минимальной розничной цены бутылки водки до 233 рублей за 0,5 л.