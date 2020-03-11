https://static.news.ru/photo/f4db3ab2-637a-11ea-a65d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в параметры федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер, озвученных в послании президента РФ. Третье чтение состоится 12 марта.

Проект подразумевает увеличение расходов бюджета в текущем году на 162,7 млрд рублей — до 19,666 трлн рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей, до 21,190 трлн, в 2022 году — на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей.

В целом затраты государства на реализацию послания составят 4,57 трлн рублей, в том числе 4,36 трлн из федерального бюджета.

Дополнительные средства пойдут на обеспечение выплат детских пособий семьям с детьми от трёх до семи лет, расширение программы маткапитала для семей, где родился первенец, увеличение суммы выплат при рождении второго ребёнка и последующих детей, бесплатное горячее питание для школьников и модернизацию первичного здравоохранения.

Как писал NEWS.ru, ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что российская бюджетная система гарантирует выполнение всех обязательств перед гражданами. Она заверила, что в бюджете на эти цели заложены необходимые средства и текущая экономическая ситуация не влияет на выделение ассигнований.