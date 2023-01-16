«Газпрому» предсказали потерю еще трети поставок газа за рубеж Представитель Центра стратегических разработок предрек потерю 30% поставок газа за рубеж

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Поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться на 30%, до уровня не более 70 млрд кубометров, заявил РИА Новости заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов. По его словам, рассчитывать на восстановление в этом году «Северного потока» или на запуск одной из веток «Северного потока 2» не стоит, прежде всего, по политическим причинам.

Суммарный экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2023 году может составить не более 70 миллиардов кубометров, — заявил Колобанов.

Эксперт указывает, что в РФ соответствующая таможенная статистика с начала специальной военной операции не публикуется. Однако по оценкам на основе «зеркальных» данных других стран, экспорт трубопроводного газа в Европу из России в 2022 году составил порядка 64 миллиардов кубометров, в Турцию — 13 млрд кубометров, в Китай — 16 млрд кубометров. По его словам, в 2023 году поставки российского трубопроводного газа в Европу вряд ли составят больше 30 млрд кубометров при условии сохранения текущего транзита через Украину и некоторого увеличения загрузки мощностей «Турецкого потока».

Ранее старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит заявил, что поставки газа из России через украинскую территорию могут вырасти после похолодания в Европе, которое ожидается 16 января. Пока же спрос на российское голубое топливо в Европе сдерживается теплой и ветреной погодой.

Транзит российского газа через Украины в Европу уменьшился с 4 января, когда показатель опустился ниже 38 млн кубометров в сутки. При этом восемь дней подряд в Европу поставлялось по 35,5 млн кубометров.