«Газпром» заявил о дальнейшем снижении европейских запасов газа

По состоянию на 14 февраля в европейских подземных хранилищах осталось менее 7% объёма газа, закачанного в летний период. Как сообщается в Telegram-канале компании «Газпром», объём активного газа в европейских ПХГ составляет всего 32 млрд кубометров, что на 1,3 млрд кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату.

Отобрано уже 93,4% от объёма газа, закачанного в летний период, то есть осталось менее 7%, — подчёркивается в сообщении.

Также отмечается, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 10,7 млрд кубометров. Это на 45,7% (на 8,9 млрд кубометров) ниже показателя прошлого года и на 4,6 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня способен стабилизировать газовый рынок Европы. По его словам, основами стабильности в этой отрасли являются надёжное энергоснабжение, баланс источников энергии и отсутствие дискриминации традиционных секторов ТЭК. Кроме того, использование газа, поставляемого «Северным потоком — 2» для производства электроэнергии вместо угля, позволит ЕС снизить общий объём выбросов углекислого газа на 14%, что соответствует годовому объёму выбросов примерно 30 млн среднестатистических автомобилей.