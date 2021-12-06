«Газпром» заявил о четверти отобранного топлива в хранилища Европы

Около четверти закачанного в этом году газа на начало декабря уже отобрано из подземных хранилищ Европы. По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано около 23,4% от объёма газа, закачанного в этом году, говорится в сообщении госкорпорации

Кроме того, в «Газпроме» состоялось оперативное совещание по вопросам режимов работы единой системы газоснабжения в условиях аномальных холодов на Северо-Западе России.

Отмечено, что 6 декабря в Санкт-Петербурге зафиксирована минимальная суточная температура с 1893 года, — заявили в компании. Ночью морозы в городе достигли около 21 градуса ниже ноля.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил о сокращении поставок российского газа в страны Евросоюза осенью этого года по сравнению с 2020-м. По его словам, сейчас ЕС получает газ в полном объёме из Норвегии и Алжира. По данным «Газпрома», с начала 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6%.

1 декабря «Газпром» сообщил, что с начала 2021 года компания нарастила поставки газа в Германию на 16,8%, Италию — на 19,5%, Румынию — на 221,8%, Польшу — на 7,5%, Финляндию — на 9,1%, Болгарию — на 43,8%, Грецию — на 12,2%, Словению — на 53,9%. В целом экспорт газа в страны дальнего зарубежья увеличился на 6,6% — до 171,5 млрд кубометров.

Этой осенью в Европе обострился газовый кризис, который характеризовался ростом спотовых цен на голубое топливо. На фоне низкой заполненности газовых хранилищ цена резко увеличилась почти до $2 тысяч за тысячу кубометров.