Газотурбинная электростанция (ГТЭС) мощностью 120 мегаватт будет законсервирована. ГТЭС была построена «Газпромом» для Новоуренгойского газохимического комплекса (НГХК).
Сообщение о будущей консервации
Ранее NEWS.ru сообщал, что снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока». Сильнее всего снижение затронуло маршрут на Украину. Также изменения затронули эффективный для российской компании маршрут Ямал — Европа через Белоруссию. Его загрузка снизилась на 24%, до 70,11 млн кубометров.
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