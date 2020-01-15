https://static.news.ru/photo/fa5be8dc-3810-11ea-bc98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shane Wsilly/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Газотурбинная электростанция (ГТЭС) мощностью 120 мегаватт будет законсервирована. ГТЭС была построена «Газпромом» для Новоуренгойского газохимического комплекса (НГХК).

Сообщение о будущей консервации опубликовано на сайте ООО «НГХК» в связи с проведением конкурса на разработку документации. В материалах закупки говорится, что за подготовку документации «Газпром» готов заплатить 9,9 млн рублей. Сроком окончания работы назван сентябрь 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока». Сильнее всего снижение затронуло маршрут на Украину. Также изменения затронули эффективный для российской компании маршрут Ямал — Европа через Белоруссию. Его загрузка снизилась на 24%, до 70,11 млн кубометров.