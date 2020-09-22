«Газпром» возобновил поставки газа по «Силе Сибири» после профилактики

https://static.news.ru/photo/3385fde0-fcde-11ea-8abe-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Транспортировка газа по трубопроводу «Сила Сибири», по которому сырьё поступает российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай, возобновилась 22 сентября 2020 года после плановой профилактики, сообщили представители «Газпрома».

Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, возобновлена сегодня в 03:00 мск, — пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Техобслуживание проводилось с 15 сентября. Это уже вторая с момента запуска магистрали профилактика. По договорённости с китайскими партнёрами процедуру осуществляют дважды в год: весной и осенью. В 2020-м поставки газа временно останавливали из-за проверок с 16 по 31 марта.

Накануне российская энергетическая компания «Газпром» начала проектирование газопровода «Сила Сибири — 2», по которому будут осуществляться поставки газа через Монголию в Китай. Об этом сообщил председатель правления корпорации Алексей Миллер на селекторном совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности. По его словам, газопровод призван объединить газотранспортные системы (ГТС) востока и запада РФ.

По словам Миллера, проект расширит возможности работы «Газпрома», а также сыграет важную роль в газификации регионов в Восточной Сибири. Он сообщил, что для реализации проекта совместно с правительством Монголии будет создана специальная компания, стороны уже подписали соответствующий меморандум.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, раскритиковавший позицию немецких властей в ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, планирует посетить Россию. Накануне Кречмер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» необходимо продолжать. Он назвал ошибкой предложение ввести двухлетний мораторий на работы по проекту.