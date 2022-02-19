«Газпром»: в ПХГ Европы осталось менее 5% от закачанного летом газа

В европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 17 февраля 2022 года остаётся менее 5% запасов, подсчитали в «Газпроме», опираясь на данные Gas Infrastructure Europe, передаёт ТАСС. Таким образом, хранилища опустели более чем на 95% от общего объёма закачанного туда летом газа.

По сравнению с прошлым годом объём активного газа в европейских подземных хранилищах меньше на 21%, или на 8,3 млрд куб. м. Из объёма, закачанного в летний сезон, уже отобрано 44,8 млрд куб. м, говорится в сообщении.

Также практически не осталось газа и в украинских ПХГ. На 17 февраля его объём сократился до 10,6 млрд куб. м. Это на 45% (или на 8,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 4,7 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года, сообщили в российском концерне.

Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в ближайшее время ЕС не сможет заместить поставки российского газа за счёт СПГ.

При этом Евросоюз хочет, чтобы Соединённые Штаты стали его основным поставщиком природного газа. Это следует из документа Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США». В настоящее время главным поставщиком природного газа в Евросоюз является Россия. В документе сказано, что в 2021 году импорт сжиженного природного газа в ЕС был самым высоким по объёму, составив более 22 млрд кубометров с оценочной стоимостью $12 млрд. В январе импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 млрд кубометров.