«Газпром» в 2021 году получил свободный денежный поток в 1,3 трлн рублей

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Коэффициент чистый долг/EBITDA резко снизился и по прошествию 2021 года достиг уровня в 0,7, сообщил в Telegram-канале зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов. На конец IV квартала чистый долг «Газпрома» снизился до 26% по сравнению с тем показателем, что был годом ранее, в 2020 году — до 2,87 трлн. Что касается чистой прибыли, то она, по словам Садыгова, составила рекордные 2,093 трлн рублей, когда годом ранее эта сумма была в районе 135,3 млрд рублей.

В IV квартале «Газпром» заработал 543 млрд руб. чистой прибыли, что обеспечило достижение рекордного результата в 2,1 трлн руб. в целом за 2021 год, — говорится в сообщении.

Отмечается, что объём ликвидности на балансе «Газпрома» достиг рекордного размера в 2,2 трлн рублей.

Благодаря столь значительным результатам объем ликвидности на балансе группы достиг рекордного размера в 2,2 трлн рублей, что в 3,2 раза больше краткосрочного долга, — сказал Садыгов.

Согласно его словам, средняя цена экспортных поставок «Газпрома» в 2021 году составила $298 за тыс. куб. м.

Уже шестой квартал подряд растет средняя экспортная цена нашего газа и в IV квартале 2021 года она достигла $517 за тыс. куб. м, что в три раза больше, чем годом ранее, и является историческим рекордом для «Газпрома». В результате, средняя цена экспортных поставок за 2021 год составила $298 за тыс. куб. м, что в два раза выше, чем в 2020 году, — подытожил он.

Ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов рассказал, что Варшава продолжает закупать российский газ, несмотря на заявления о том, что не будет этого делать. После приостановки прямых поставок из России из-за отказа платить по новой схеме российское топливо идёт в Польшу реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа.

Ранее Австрия и нефтегазовая компания OMV согласились платить за газ рублями через счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли. По словам канцлера страны Карла Нехаммера, австрийская сторона пришла к выводу, что новая схема оплаты не противоречит санкционным мерам.