«Газпром» увеличил транзит в ЕС через Украину на 54%

Российская компания «Газпром» нарастила поставки топлива в ЕС через Украину на 54%. Однако это всё равно меньше забронированных мощностей. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава компании «Оператор ГТК Украины» Сергей Макогон.

Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок, — написал Макогон.

Он также добавил, что в настоящее время прокачка составляет 88 млн кубометров газа, при этом изначально «Газпром» забронировал 109 млн кубометров.

Ранее Макогон рассказал, что с 1 ноября российский концерн сократил газовый транзит через территорию страны до 57 млн кубометров в сутки — это почти вдвоем меньше оплачиваемого объёма.

По данным «Оператора ГТС Украины», в октябре поставки газа в Европу через территорию страны снизились на 19% и составили 2,6 млрд кубометров, что на 623 млн кубометров меньше, чем месяцем ранее.

Контракт между «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз» был подписан в 2019 году. Он предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд кубометров газа ежегодно в течение четырёх лет. Контракт составлен по принципу «Качай или плати». При этом «Газпром» оплачивает мощности независимо от фактических объёмов прокачки.

При этом Украина настаивает на увеличении объёмов поставок, утверждая, что мощность украинской ГТС составляет 146 млрд кубометров, из которых почти 100 кубометров не используются.

Ранее эксперт сообщил, что стоимость газа в Европе взлетела из-за либерализации рынка. Еврокомиссия запретила монополию на владение и магистральными, и распределительными сетями импорта газа.