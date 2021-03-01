«Газпром» увеличил транзит российского газа через Украину

https://static.news.ru/photo/55c00134-7a75-11eb-881b-96000091f725_660.jpg Фото: Оператор ГТС України/tsoua.com

Транзит российского газа через Украину был увеличен из-за того, что в Европе перестало быть аномально тепло. Об этом свидетельствуют данные «Газпрома», «Оператора ГТС Украины» и европейских газотранспортных операторов.

Температура воздуха в Европе в выходные вернулась к средним значениям, которые характерны для этого периода времени. В субботу, 27 февраля, через Украину было прокачено 106 млн куб. м газа, при этом с 17 по 26 февраля в сутки в среднем было прокачено 79 млн куб. м. Минимальный результат был зафиксирован 20 февраля — 66,2 млн куб. м.

В январе этого года «Газпром» прокачал через Украину 124,5 млн куб. м газа, в декабре показатель составил 182,6 млн куб. м. В феврале планировалось прокачать 123 млн куб. м в сутки: 109 млн куб. м по долгосрочному договору и 14,2 млн куб. м дополнительно на основе ежемесячного бронирования, пишет «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, 59-летнего председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера переизбрали на новый пятилетний срок. Его полномочия закончатся в 2026 году. Миллер занимает этот пост с 2001 года. С 2002 года экономист является заместителем председателя Совета директоров компании.