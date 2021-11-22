«Газпром» уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа

«Газпром» может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за невыплаты её прежних долгов за поставки газа. Об этом заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24», напомнив, что по условиям контракта, очередной срок оплаты наступил 22 ноября.

Очередной срок текущих платежей сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня «Газпром» в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены, — заявил Куприянов.

По его словам, «Газпром» принял во внимание сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдавии и подписал контракт «практически на её условиях». Но при этом текущие платежи должны выполнятся вовремя.

Ранее стало известно, что власти Молдавии договорились с российской компанией «Газпром» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Ранее стало известно, что новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за последние 30 лет и это является катастрофой для населения. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон. По его мнению, население не сможет оплачивать услугу по такому тарифу и без компенсаций в подобной ситуации не обойтись.