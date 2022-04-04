«Газпром» утратил контроль над германским оператором ПХГ

«Газпром» потерял контроль над компанией «Астора» (astora), которая является оператором подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии. Об этом стало известно из сообщения газовой монополии, обнародованного 1 апреля. Как отмечается в релизе, с 31 марта дочерние структуры «Газпрома» перестали входить в капитал компании «Газпром экспорт бизнес—сервисы», которая является единственным владельцем Gazprom Germania GmbH.

Кто стал новым держателем, в сообщении не сказано . В состав Gazprom Germania GmbH входит компания—дистрибутор WINGAS/WIEE — оператор ПХГ «Астора». Также в составе немецкой дочерней компании российской монополии — трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T) вместе с трейдером сжиженного природного газа Gazprom Global LNG.

Компания «Астора» является одним из крупнейших операторов ПХГ в странах ЕС. Она ответственна за подземные хранилища в Германии и Австрии, общий объём которых составляет около 6 млрд куб. м газа. В общей сложности «Газпром» обладает долями в европейских ПХГ общей мощностью около 10 млрд куб. м при суммарной мощности всех ПХГ Европы около 108 млрд куб. м.

При этом выход «Газпрома» из активов в Европе случился на фоне появившейся в СМИ информации о том, что Германия может национализировать собственности компании в стране в случае, если поставки российского газа будут прекращены.

Ранее сообщалось, что Германия, по словам вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека в значительной мере продвинулась в вопросе снижения зависимости от импорта российских энергоносителей. Следующие шаги государства будут заключаться в том, что чтобы россобственность, участвующая в использовании германской энергетической инфраструктуры, «не подвергалась самоуправству со стороны России».