https://static.news.ru/photo/efac3580-364a-11ea-a4c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/ Russian Look/Global Look Press

Компанию «Газпром» уличили в сделке по продаже акций — стоимостью $5 млрд — собственной дочерней структуре. Газпромбанку — компании, созданной и принадлежащей «Газпрому».

То есть речь идёт о фактической продаже собственных акций самому себе, делает вывод Forbes, раскрывая детали сделки.

Так, управляющая компания «Газпромбанк — Управление активами» была замечена в странной сделке после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении. Имена пайщиков УК не раскрывает, поэтому неизвестно, кто именно стал держателем паёв с акциями «Газпрома». Невозможно отследить и перемещение активов внутри фонда.

Известно, что по одной и той же схеме «Газпром» продал два крупных пакета акций: в июле — 2,93% и в ноябре — 3,59%. Второй пакет акций принадлежал компании «Газпром газораспределение». На участие в сделке поступили 479 заявок, но в итоге акции были проданы одному покупателю по цене намного ниже рыночной: не за $3,3 млрд, а за $2,94 млрд.

Предварительное объявление продажу не сопровождало, поэтому эксперты пришли к выводу, что компания заранее договорилась с конкретным покупателем, которого решила не называть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Газпром» заявила, что Московская Биржа не стала увеличивать free float (приблизительную долю акций, находящихся в свободном обращении) газовой компании после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций в 2019 году с 46% до 49,61%.