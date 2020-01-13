Компанию «Газпром» уличили в сделке по продаже акций — стоимостью $5 млрд — собственной дочерней структуре. Газпромбанку — компании, созданной и принадлежащей «Газпрому».
То есть речь идёт о фактической продаже собственных акций самому себе,
Так, управляющая компания «Газпромбанк — Управление активами» была замечена в странной сделке после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении. Имена пайщиков УК не раскрывает, поэтому неизвестно, кто именно стал держателем паёв с акциями «Газпрома». Невозможно отследить и перемещение активов внутри фонда.
Известно, что по одной и той же схеме «Газпром» продал два крупных пакета акций: в июле — 2,93% и в ноябре — 3,59%. Второй пакет акций принадлежал компании «Газпром газораспределение». На участие в сделке поступили 479 заявок, но в итоге акции были проданы одному покупателю по цене намного ниже рыночной: не за $3,3 млрд, а за $2,94 млрд.
Предварительное объявление продажу не сопровождало, поэтому эксперты пришли к выводу, что компания заранее договорилась с конкретным покупателем, которого решила не называть.
Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Газпром» заявила, что Московская Биржа не стала увеличивать free float (приблизительную долю акций, находящихся в свободном обращении) газовой компании после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций в 2019 году с 46% до 49,61%.
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