«Газпром» сократил добычу и экспорт газа «Газпром» сократил добычу газа на 18,6% по сравнению с прошлым годом

Фото: gazprom

Объемы добычи «Газпрома» в период января — октября 2022 года упали на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тогда компания добыла 344 млрд кубометров газа, сообщил газовый монополист в своем Telegram-канале. Экспорт за рубеж также сократился, он составил 91,2 млрд кубических метров, что на 42,6% (на 67,6 млрд куб. м) меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В компании связали текущие события с сокращением спроса на газ в мире, поскольку в Европейском союзе и Великобритании его потребление снизилось.

Снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. Мировой спрос сократился более чем на 40 млрд кубометров газа. В этом снижении около 85% — это доля 27 стран ЕС, — говорится в сообщении.

В «Газпроме» указали, что согласно данным Gas Infrastructure Europe, в подземные газохранилища в Европе закачано 68,6 млрд кубометров газа, что не может гарантировать прохождение зимы и отопительного сезона. На Украине же запасы газа составляют 14,6 млрд кубометров, а необходимо — 19 млрд.

В компании добавили, что растет экспорт газа в Китай через трубопровод «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

Ранее экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru усомнился в способности Европы заместить предстоящей зимой не менее половины поставок российского газа за счет альтернативных поставщиков. По его мнению, такая попытка чревата ударом как по целым отраслям экономики сообщества, так и по каждому ее жителю.