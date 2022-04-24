«Газпром» сообщил о росте заявок из Европы на газ до 51,7 куб. м

Заявки от европейских покупателей российского газа по состоянию на 24 апреля составили 51,7 млн куб. м, что показало незначительный рост, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя холдинга «Газпром» Сергея Куприянова. Отмечается, что поставки газа через Украину проходят в штатном режиме.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 51,7 млн куб. м на 24 апреля, — заявил он.

Согласно агентству, своего максимума заявки на газ от Европы в начале марта составляли 109,6 куб. м, а в субботу, 23 апреля, объём заявок был на отметке в 48,6 млн куб. м.

Европа сократила объём закупок российского газа из-за снижения спотовых цен, роста ветрогенерации и потепления в регионе.

Ранее министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна намерена к концу года обрести независимость от российских энергоресурсов путём полного отказа от российского газа, угля и нефти.

Президент Франции Эммануэль Макрон же заявил, что Европа грядущей зимой ощутит отказ от российского газа. По его мнению, последствия санкций в отношении поставок энергоресурсов России будут незаметны весной и летом этого года ввиду имеющихся запасов. Однако зимой, считает Макрон, проблемы отказа от энергетических ресурсов РФ станут очевидны.