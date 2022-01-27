«Газпром» сообщил о рекорде поставок газа в Турцию в 2021 году

«Газпром» поставил в Турцию по газопроводу «Голубой поток» в 2021 году рекордный объём газа — 15,98 млрд кубометров. Это максимальный показатель с начала эксплуатации трубопровода, говорится в сообщении на сайте компании «Газпром экспорт».

Отмечается, что рост поставок совпал с историческим рекордом потребления газа в Турции: в 2021 году оно составило около 61 млрд кубометров.



Рекордная загрузка «Голубого потока» вселяет в нас оптимизм и красноречиво доказывает эффективность прямых поставок по морским газовым магистралям, — заявила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«Голубой поток» предназначен для прямых поставок российского природного газа в Турцию через акваторию Чёрного моря, минуя третьи страны. Общая протяжённость его составляет 1213 километров, коммерческие поставки газа по нему начались в феврале 2003 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых проектов России в газовой сфере. Они готовятся на случай обострения ситуации на Украине. При этом возможный удар Европы по российской углеводородной промышленности может затронуть и европейские компании, в том числе BP, Total и Shell, инвестирующие в газовый сектор РФ.