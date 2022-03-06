«Газпром» сообщил, что поставка газа в Европу через Украину продолжается

Компания «Газпром» в штатном режиме продолжает поставки российского газа Европе через Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правления «Газпрома» Сергея Куприянова. Он добавил, что заявки на 4 марта составляли 109,5 миллиона кубических метров, 5 марта они остались на том же уровне.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млн куб. м на 7 марта, — сказал Куприянов.

Канада заявила, что вводит новый пакет экономических санкций против десяти ключевых сотрудников российских энергетических компаний «Газпром» и «Роснефть». В МИД Канады добавили, что новые меры принимаются с целью оказания дополнительного давления на руководство РФ, чтобы оно «прекратило посягать на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый секторы. Она пообещала выступать за это на встрече G7 и на дискуссиях Евросоюза. По словам Трасс, действия стран в вопросе ограничительных мер в отношении Москвы скоординированы. Подобную позицию высказал и премьер-министр страны Борис Джонсон. Он отметил, что Европа обязана принять решение об отказе от российских нефти и газа, несмотря на довольно серьёзную болезненность таких мер. По его словам, речь идёт о «продолжительном кризисе», к которому ЕС готов.