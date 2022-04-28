«Газпром» сократит добычу газа в 2022 году на 4%

Фото Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

«Газпром» рассматривает возможность сокращения добычи в 2022 году с 514,8 млрд куб. м в 2021 году до 494,4 млрд куб. м газа. Об этом сообщил заместитель главы холдинга Виталий Маркелов. Общее снижение добычи составит 4%, пишет ТАСС.

План по добыче газа на 2022 год утверждён в объёме 494,4 млрд куб. м, — сказал Маркелов.

По словам замглавы холдинга, план по добыче углеводородов из ачимовских залежей на текущий год предполагает добычу газа в объёме 23,7 млрд куб. м, газового конденсата — 9,5 млн тонн.

В 2021 году «Газпром» добыл 514,8 млрд куб. м газа, объём добычи газового конденсата составил 16,3 млн тонн, а нефти — 42,9 млн т. Через ГТС «Газпрома» потребители России приобрели 258,5 млрд куб. м газа, что на 32,6 млрд куб. м (+14,4%) выше уровня позапрошлого года.

27 апреля «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу из-за отказа стран платить рублями. Это вызвало стремительный рост цен на газ на бирже.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России объёмы добычи нефти в 2022 году могут уменьшиться на 17%. Такие перемены, по словам чиновника, будут связаны с возможным отказом Запада от российских энергоносителей.