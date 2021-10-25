«Газпром» может сорвать план поставок голубого топлива в Китай

Поставки энергоресурса по газопроводу «Сила Сибири» в Китай с начала года по сентябрь составили 7,1 миллиарда кубометров, что является показателем нарушения изначального плана прокачки, заявленного перед запуском проекта в 2019 году. Сегодняшние показатели озвучила заместитель председателя правления «Газпром», генеральный директор компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

За 2021 год Россия должна была поставить восточному соседу 10 миллиардов кубометров топлива. Однако если темпы прокачки не будут увеличены, то до конца года «Газпром» сможет осуществить поставку только 9,47 миллиарда кубометров.

Подобная ситуация была и в 2020 году, когда заявлено было об объёме в пять миллиардов кубометров, а удалось передать китайской стороне только 4,1 миллиарда, что оказалось меньше оговоренного минимума в 4,25 миллиарда.

Для достижения хотя бы в этом году заявленного показателя, необходимо значительное увеличение поставок по газопроводу «Сила Сибири». По словам Бурмистровой, сегодня прокачка происходит «с небольшим превышением суточных обязательств», но конкретных цифр глава компании не открыла.

Как сообщило J.P.Morgan, в третьем квартале стоимость поставок по «Силе Сибири» оказалась значительно меньше по сравнению с европейскими и азиатскими рынками. И составила всего $140 за тысячу кубометров. Информация о том, с чем связано подобное ценообразование, является закрытой, однако есть основания предполагать, что оно связано с лагом биржевых цен. Скорее всего, до конца года цена для Пекина вырастет, что будет способствовать снижению спроса на этот вид энергоресурса.

При этом ранее «Газпром» озвучил информацию о том, что по газопроводу «Сила Сибири» поставки газа в Китай установили новый рекорд, превысив обязательства более чем на 5%.