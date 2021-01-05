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«Газпром» снизил транзит газа через Украину со 180 до 130 млн кубометров в сутки. Об этом сообщил руководитель ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Газпром» снизил транзит газа через Украину со 180 млн в сутки (конец декабря) до 130 млн в сутки (начало января), — написал он в Facebook.

Кроме того, Макогон подчеркнул, что «Оператор ГТС Украины» готов обеспечить больший объём транзита при соответствующих заявках «Газпрома».

В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд — в последующие четыре.

Как писал NEWS.ru, транзит газа в Европу через Украину в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров, что на 38% меньше показателя 2019 года. Объёмы транспортировки газа в обратном направлении — из Европы на Украину — за прошедший год составили 15,9 млрд кубометров (на 12% больше, чем в 2019 году), сообщило ООО «Оператор ГТС Украины». По данным компании, главными причинами снижения объёмов газа, поступающего в Европу, стали запуск новых газопроводов в обход страны и снижение спроса на голубое топливо в Евросоюзе в связи с пандемией.

По данным «Оператора ГТС Украины», большая часть транзита пришлась на западное направление — 51,9 млрд кубометров (на 32% меньше, чем в 2019 году). В южном направлении ушло 3,9 млрд кубометров газа (на 70% меньше, чем в 2019 году).

С начала 2020 года в подземные хранилища Украины для хранения в режиме «таможенный склад» направили 10,2 млрд кубометров топлива. В ноябре началась фаза активного отбора газа из хранилищ и его транспортировки в страны ЕС.