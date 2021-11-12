«Газпром» с начала года увеличил поставки газа в Германию на 20,6%

«Газпром» с 1 января по 11 ноября 2021 года поставил в Германию 45,7 млрд куб. м газа, сообщили в российском холдинге. Там отметили, что это на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Также отмечается, что глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления немецкой VNG AG Ульф Хайтмюллер во время рабочей встречи договорились проработать возможность продления контракта на поставку газа на долгосрочной основе и увеличения контрактного объёма.

Основные условия поставок газа стороны подписали в 2019 году. Согласно договорённостям, российская компания поставит дочерней структуре, VNG Handel&Vertrieb, до 3,5 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, «Газпром» и VNG на паритетных началах реализуют совместный проект — ПХГ «Катарина» в Германии. Ко времени выхода подземных хранилищ газа на проектную мощность в 2025 году в его составе будет 12 каверн, активный объём хранилища достигнет порядка 650 млн куб. м, а мощность по отбору — 26 млн куб. м в сутки.

Ранее сообщалось, что несмотря на рост поставок российского газа в Европу, запасы в подземных газовых хранилищах «Газпрома» не только не увеличиваются, но даже уменьшаются. Уровень заполнения собственных хранилищ компании в Европе остаётся втрое ниже, чем в среднем по ЕС, и отставание уже невозможно наверстать. Кроме того, самой компании будет сложно покрыть суточные пики потребления по своим контрактам.